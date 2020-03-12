В Башкирии школьников бесплатно обучат программированию

В Уфе в республиканском инженерном лицее-интернате состоялось официальное открытие первых в регионе бесплатных школ цифровых навыков - «Лифт в будущее. Школа».







Этот проект является первой в России региональной сетевой программой дополнительного школьного образования. До конца 2020 года к программе присоединятся еще шесть регионов страны.

- Важно отметить, что мы являемся первым регионом, который реализует этот проект, - заметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин . - Проект не ограничивается городскими рамками, в нем будут участвовать дети со всей республики, приезжая в столицу Башкирии во второй половине дня и в выходные. При поступлении приоритет будет отдаваться детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и имеющим финансовые сложности. Проект полностью бесплатный.

Фото: dop.edu.ru

Курс обучения рассчитан на 300 обучающихся, продолжительностью три учебных года. Он развивает алгоритмическое мышление и формирует умения в области программирования и микроэлектроники. Дети, успешно завершившие обучение в школе цифровых навыков, смогут перейти на следующую ступень - поступить в «Лифт в будущее. Академия» либо воспользоваться преимуществом при поступлении в ведущие вузы-партнеры.«Лифт в будущее. Школа» будет работать в Уфе по двум адресам — в школе № 31 с углубленным изучением отдельных предметов на улице Рихарда Зорге и в республиканском инженерном лицее-интернате.Чтобы попасть в первый поток учащихся, ребята должны подать заявку до 23 марта.