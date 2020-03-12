В Башкирии школьников бесплатно обучат программированию

- Важно отметить, что мы являемся первым регионом, который реализует этот проект, - заметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. - Проект не ограничивается городскими рамками, в нем будут участвовать дети со всей республики, приезжая в столицу Башкирии во второй половине дня и в выходные. При поступлении приоритет будет отдаваться детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и имеющим финансовые сложности. Проект полностью бесплатный.
Курс обучения рассчитан на 300 обучающихся, продолжительностью три учебных года. Он развивает алгоритмическое мышление и формирует умения в области программирования и микроэлектроники. Дети, успешно завершившие обучение в школе цифровых навыков, смогут перейти на следующую ступень - поступить в «Лифт в будущее. Академия» либо воспользоваться преимуществом при поступлении в ведущие вузы-партнеры.
«Лифт в будущее. Школа» будет работать в Уфе по двум адресам — в школе № 31 с углубленным изучением отдельных предметов на улице Рихарда Зорге и в республиканском инженерном лицее-интернате.
Чтобы попасть в первый поток учащихся, ребята должны подать заявку до 23 марта.