В Башкирии введут запрет на смартфоны среди школьников

В министерстве образования Республики рассказали о введении нового закона в школах. Теперь школьникам будет запрещено пользоваться смартфонами во время уроков. Проект будет запущен в пилотном режиме.
В ведомстве отметили, что такой запрет основан на методических рекомендациях о влиянии телефонов на здоровье детей. Пока неизвестно, когда новый закон вступит в силу. В каком виде будет запрет пользования телефонами тоже пока неизвестно.
Напоминаем, что инициативу в этом проекте проявил Глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее он высказал свое недовольство тем, что телефоны отвлекают даже чиновников от работы. Как отметил Глава, он запретил пользоваться телефонами на оперативных совещаниях, и работа госслужащих стала эффективнее.
А на днях, Уфе в республиканском инженерном лицее-интернате состоялось официальное открытие первых в регионе бесплатных школ цифровых навыков - «Лифт в будущее. Школа».