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В Башкирии введут запрет на смартфоны среди школьников

Добавлено: 15.03.20
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии введут запрет на смартфоны среди школьников

В министерстве образования Республики рассказали о введении нового закона в школах. Теперь школьникам будет запрещено пользоваться смартфонами во время уроков. Проект будет запущен в пилотном режиме.



В ведомстве отметили, что такой запрет основан на методических рекомендациях о влиянии телефонов на здоровье детей. Пока неизвестно, когда новый  закон  вступит в силу. В каком виде будет запрет пользования телефонами тоже пока неизвестно.

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Напоминаем, что инициативу в этом проекте проявил Глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее он высказал свое недовольство тем, что телефоны отвлекают даже чиновников от работы. Как отметил Глава, он запретил пользоваться телефонами на оперативных совещаниях,  и работа госслужащих стала эффективнее.

А на днях, Уфе в республиканском инженерном лицее-интернате состоялось официальное открытие первых в регионе бесплатных школ цифровых навыков - «Лифт в будущее. Школа».

Источник: bash.news
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