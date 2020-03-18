Минобразования Башкирии перенесло сроки проведения ЕГЭ 2020
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Министерство образования Башкортостана сообщило о перенесении сроков проведения досрочных ЕГЭ и экзаменов по программам среднего общего образования. Решение принято в соответствии с постановление Федеральном службы по надзору в сфере образования.
Всю дополнительную информацию можно получить на «горячей линии» по вопросам ЕГЭ: 8 (347) 218-03-81, 218-03-28.
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Источник:
www.sobkor02.ru
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