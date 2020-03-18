Минпросвещения России разработало рекомендации по удаленному обучению во время затянувшихся каникул

Министерство просвещения, которое с утра шокировало родителей известием о том, что каникулы школьников затянутся до 12 апреля, сегодня дало подробное объяснение своего решения. Будет ли дистанционное обучение, сколько все-таки отдыхать школьникам и куда их деть, если оставить дома одних — не вариант? Публикуем ответы на все эти вопросы.







Сколько продлятся каникулы и когда же начнется учеба?

Официально: каникулы во всех школах страны объявлены с 23 марта по 12 апреля включительно. В течение этого времени посещение учебных заведений не обязательно, но переживать, что дети останутся без знаний, не стоит: всё то же Минпросвещения уже готовит схему удаленного обучения. Школы получат ее 23 марта — заявил министр Сергей Кравцов.

— С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы. Благодарим операторов связи за предоставление бесплатного доступа к этим ресурсам, — заявил министр во время совещания.









Важный момент: на время каникул учебные заведения не закроются. Специально для родителей, которым некуда девать детей, ведомство рассматривает возможность привести их в школы, «соблюдая все требования Роспотребнадзора». О каких требованиях идет речь — министр не пояснил.

Как учиться дистанционно?

Министерство разработало рекомендации по удаленному обучению, после всех согласований они поступят в школы — ориентировочно 23 марта. Уже известно, что издательства, выпускающие учебники, и прочие образовательные ресурсы открыли бесплатный доступ к электронной литературе.

— Бесплатный доступ открыт к платформам российской и московской электронных школ, а также другим образовательным ресурсам, которые помогут в качественном дистанционном онлайн-обучении. Также достигнута договоренность с ведущими социальными сетями страны, они помогают в организации трансляций уроков, — говорится в заявлении министерства.

Для учителей и директоров школ все вопросы по организации дистанционного обучения принимаются по телефону +7 (800) 200–91–85. Кроме того, работает круглосуточная линия по вопросам электронного обучения, ее телефон +7 (495) 984–89–19.