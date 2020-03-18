Минпросвещения России разработало рекомендации по удаленному обучению во время затянувшихся каникул
Министерство просвещения, которое с утра шокировало родителей известием о том, что каникулы школьников затянутся до 12 апреля, сегодня дало подробное объяснение своего решения. Будет ли дистанционное обучение, сколько все-таки отдыхать школьникам и куда их деть, если оставить дома одних — не вариант? Публикуем ответы на все эти вопросы.
Сколько продлятся каникулы и когда же начнется учеба?
Официально: каникулы во всех школах страны объявлены с 23 марта по 12 апреля включительно. В течение этого времени посещение учебных заведений не обязательно, но переживать, что дети останутся без знаний, не стоит: всё то же Минпросвещения уже готовит схему удаленного обучения. Школы получат ее 23 марта — заявил министр Сергей Кравцов.
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Важный момент: на время каникул учебные заведения не закроются. Специально для родителей, которым некуда девать детей, ведомство рассматривает возможность привести их в школы, «соблюдая все требования Роспотребнадзора». О каких требованиях идет речь — министр не пояснил.
Как учиться дистанционно?
Министерство разработало рекомендации по удаленному обучению, после всех согласований они поступят в школы — ориентировочно 23 марта. Уже известно, что издательства, выпускающие учебники, и прочие образовательные ресурсы открыли бесплатный доступ к электронной литературе.