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В Минобразования Башкирии сообщили о переносе даты проведения всероссийских проверочных работ

Добавлено: 18.03.20
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Рубрика: Общество / Образование
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В Минобразования Башкирии сообщили о переносе даты проведения всероссийских проверочных работ

В министерстве образования Башкирии проинформировали, что в 2020 году всероссийские проверочные работы пройдут до 25 мая. В ведомстве также отметили, что федеральная служба по надзору в сфере образования разрешили самостоятельно школам устанавливать их график.



«В приказе указывается, что даты проведения проверочных работ для учеников 4-7 классов определяются руководителями учебных заведений по согласованию с органом госвласти субъекта РФ в сфере образования, и до конца учебного года, в удобное для них время, они должны будут их провести», –  цитируется в сообщении заявление исполняющего обязанности руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

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Музаев пояснил, что принятые изменения не повлияют серьезным образом на организацию проверочных работ, так как у каждой школы есть свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов.

В министерстве также сообщили, что проверочные работы в 8 классах должны пройти с 14 апреля по 14 мая. Школы сами будут решать, проводить эти проверочные работы или нет.

Ранее сообщалось, что в России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса. Досрочный этап экзамена, который должен был состояться с 20 марта по 13 апреля, также будет перенесен.
 
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Источник: gorobzor.ru
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