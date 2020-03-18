В Минобразования Башкирии сообщили о переносе даты проведения всероссийских проверочных работ

В министерстве образования Башкирии проинформировали, что в 2020 году всероссийские проверочные работы пройдут до 25 мая. В ведомстве также отметили, что федеральная служба по надзору в сфере образования разрешили самостоятельно школам устанавливать их график.







«В приказе указывается, что даты проведения проверочных работ для учеников 4-7 классов определяются руководителями учебных заведений по согласованию с органом госвласти субъекта РФ в сфере образования, и до конца учебного года, в удобное для них время, они должны будут их провести», – цитируется в сообщении заявление исполняющего обязанности руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.



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Музаев пояснил, что принятые изменения не повлияют серьезным образом на организацию проверочных работ, так как у каждой школы есть свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов.В министерстве также сообщили, что проверочные работы в 8 классах должны пройти с 14 апреля по 14 мая. Школы сами будут решать, проводить эти проверочные работы или нет.Ранее сообщалось, что в России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса. Досрочный этап экзамена, который должен был состояться с 20 марта по 13 апреля, также будет перенесен.



