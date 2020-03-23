Минобразования Башкирии разработало несколько алгоритмов дистанционного обучения школьников в период пандемии коронавируса, в том числе в муниципалитетах при отсутствии интернета, сообщил первый заместитель министерства образования республики Ильдар Мавлетбердин.







"Совместно с Минцифры нами разработаны единые методические рекомендации по переходу школ на дистанционную форму обучения. Несколько базовых алгоритмов в них заложены. Первый - базовый, для тех школ, в которых есть доступ в интернет, который предусматривает доступ к порталу "Электронное образование", использование онлайн-технологий", - сказал он на брифинге в понедельник.









Для школьников, проживающих на территориях без доступа к сети интернет, предусмотрена "передача кейс-заданий посредством мессенджеров", либо в бумажной форме. Для малокомплектных школ планируется организация "дежурных групп" в количестве не более 15 человек.Контроль "посещаемости детьми таких образовательных программ" будет осуществляться через "дистанционный электронный журнал", оценки в период дистанционного обучения будут учитываться при выставлении итоговых оценок.

Ранее сообщалось, что в республике в школах каникулы продлятся до 1 апреля, а со 2 по 6 апреля - все учащиеся будут переведены дистанционное обучение, при необходимости дистанционное обучение продлят до 12 апреля, решение об этом будет принято и объявлено позже. Детские дошкольные учреждения не закрываются, они переведены на карантинный режим.



По данным республиканского Минздрава, в Башкирии нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, с подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдаются 59 человек, среди которых пять детей.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.