В Башкирии детсады будут работать в режиме свободного посещения

«Сегодня во все муниципалитеты мы направили информацию о свободном посещении детьми всех дошкольных образовательных учреждений в случае наличия такой возможности у родителей. Родители должны уведомить заведующего детсадом о своем решении для снятия их с питания», — сказал представитель регионального Минобра.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 часов 24 марта 2020 года с подозрением на коронавирус в стационарах республики находятся 63 человека, из них шесть детей. У трех человек диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден.
Напомним, что в Уфе продолжают усиливать меры безопасности, нацеленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Администрация районов усиливают контроль чистоты в местах скопления людей.