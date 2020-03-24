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В Башкирии детсады будут работать в режиме свободного посещения

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии детсады будут работать в режиме свободного посещения

Детские сады Башкирии переходят на режим свободного посещения. Об этом на ежедневном брифинге по коронавирусу сообщил первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин.



По его словам, это связано с усилением санитарных и противоэпидемических мер, связанных с распространением заболевания.

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«Сегодня во все муниципалитеты мы направили информацию о свободном посещении детьми всех дошкольных образовательных учреждений в случае наличия такой возможности у родителей. Родители должны уведомить заведующего детсадом о своем решении для снятия их с питания», — сказал представитель регионального Минобра.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 часов 24 марта 2020 года с подозрением на коронавирус в стационарах республики находятся 63 человека, из них шесть детей. У трех человек диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден.

Напомним, что в Уфе продолжают усиливать меры безопасности, нацеленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Администрация районов усиливают контроль чистоты в местах скопления людей.

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Источник: www.bashinform.ru
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