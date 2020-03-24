В Башкирии детсады будут работать в режиме свободного посещения

Детские сады Башкирии переходят на режим свободного посещения. Об этом на ежедневном брифинге по коронавирусу сообщил первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин.







По его словам, это связано с усилением санитарных и противоэпидемических мер, связанных с распространением заболевания.

«Сегодня во все муниципалитеты мы направили информацию о свободном посещении детьми всех дошкольных образовательных учреждений в случае наличия такой возможности у родителей. Родители должны уведомить заведующего детсадом о своем решении для снятия их с питания», — сказал представитель регионального Минобра.



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