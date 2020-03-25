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В Минобразования Башкирии рассказали, как будет организовано питание детей-льготников на время карантина

Добавлено: 25.03.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: коронавирус в башкирии
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В Минобразования Башкирии рассказали, как будет организовано питание детей-льготников на время карантина

Сегодня, 24 марта, на брифинге, посвященному противодействию распространению коронавирусной инфекции заместитель министра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин рассказал о том, как будет организовано питание детей-льготников на время карантина.



Напомним, в эту категорию входят дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей.

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- Сейчас прорабатывается возможность предоставления таким детям продуктовых наборов, - уточнил Ильдар Мавлетбердин. - Мы изучили опыт коллег из Москвы и Подмосковья на этот счет. Сейчас прорабатываются возможности организации доставки таких продуктовых наборов. Решение пока не принято.
Напомним, школьники, студенты ссузов и вузов будут на время карантина обучаться дистанционно. При этом педагоги будут получать зарплату в полном объеме.

Источник: mkset.ru
Фото: baikal24.ru
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