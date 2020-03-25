В Минобразования Башкирии рассказали, как будет организовано питание детей-льготников на время карантина

Сегодня, 24 марта, на брифинге, посвященному противодействию распространению коронавирусной инфекции заместитель министра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин рассказал о том, как будет организовано питание детей-льготников на время карантина.







Напомним, в эту категорию входят дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей.

- Сейчас прорабатывается возможность предоставления таким детям продуктовых наборов, - уточнил Ильдар Мавлетбердин. - Мы изучили опыт коллег из Москвы и Подмосковья на этот счет. Сейчас прорабатываются возможности организации доставки таких продуктовых наборов. Решение пока не принято.

Фото: baikal24.ru

Напомним, школьники, студенты ссузов и вузов будут на время карантина обучаться дистанционно. При этом педагоги будут получать зарплату в полном объеме.