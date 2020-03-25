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Минобразования Башкирии опровергло информацию о запрете на нахождение детей в торговых центрах без родителей

Добавлено: 25.03.20
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Рубрика: Общество / Образование
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Минобразования Башкирии опровергло информацию о запрете на нахождение детей в торговых центрах без родителей

В родительских чатах в Башкирии распространяется фейковая информация о запрете на нахождение детей в торговых центрах без родителей.



Ссылаясь на многочисленные указы ведомств, авторы сообщения предупреждают об ответственности за нахождение детей без сопровождения родителей в торговых центрах. Якобы замеченный без сопровождения ребенок будет доставлен домой сотрудниками полиции, на родителей будет составлен протокол.

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Как прокомментировали в образовательном ведомстве региона, данная информация не соответствует действительности.
«В социальных сетях и родительских чатах распространяется информация об административной ответственности родителей за нахождение детей в общественных местах. Данная информация не соответствует действительности. Обращаем внимание, что вся необходимая и достоверная информация размещается ТОЛЬКО на официальных сайтах», подчеркнули в Министерстве образования Башкирии.
Напомним, 23 марта Радий Хабиров поручил Правительству разобраться с молодежными бандами АУЕ («арестантский уклад един»), которые запугивают прохожих, вымогают деньги, нападают на сверстников, воруют в магазинах.

Источник: gtrk.tv
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