Минобразования Башкирии опровергло информацию о запрете на нахождение детей в торговых центрах без родителей

В родительских чатах в Башкирии распространяется фейковая информация о запрете на нахождение детей в торговых центрах без родителей.







Ссылаясь на многочисленные указы ведомств, авторы сообщения предупреждают об ответственности за нахождение детей без сопровождения родителей в торговых центрах. Якобы замеченный без сопровождения ребенок будет доставлен домой сотрудниками полиции, на родителей будет составлен протокол.

«В социальных сетях и родительских чатах распространяется информация об административной ответственности родителей за нахождение детей в общественных местах. Данная информация не соответствует действительности. Обращаем внимание, что вся необходимая и достоверная информация размещается ТОЛЬКО на официальных сайтах», подчеркнули в Министерстве образования Башкирии.