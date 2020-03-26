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В Башкирии школьникам продлили каникулы до 6 апреля

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии школьникам продлили каникулы до 6 апреля

На оперативном совещании по коронавирусу в правительстве Башкирии Радий Хабиров принял решение о продлении каникул.



Напомним, ранее завершение каникул было запланировано на 1 апреля, а со 2 числа школы должны были начать дистанционное обучение. Однако 25 марта президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.

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- Конечно, каникулы мы продлеваем, - сказал Радий Фаритович. - Поскольку родители сейчас дома, то пусть дети будут с ними.
Детские сады также временно приостановили работу, но везде будут действовать разновозрастные дежурные группы. Там смогут оставить своих детей родители, для которых предстоящая неделя останется рабочей.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске, несмотря на карантин, продолжает работать местный кинотеатр

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Источник: www.sobkor02.ru
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