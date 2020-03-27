В России из-за коронавируса перенесли сроки сдачи ЕГЭ

Минпросвещения России приняло решение перенести основной срок сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), экзамены начнутся с 8 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.







"ЕГЭ начнется 8 июня", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Соответственно, сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе также добавили, что переносятся сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня.Ранее досрочный этап ЕГЭ был перенесен из-за коронавируса на июнь.Проведение ЕГЭ в 2020 году было запланировано в три этапа: с 20 марта по 13 апреля - досрочный, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный. ОГЭ для выпускников девятых классов должен был пройти в три этапа: досрочный - с 21 апреля по 16 мая, основной - с 22 мая по 30 июня и дополнительный - с 4 по 18 сентября.