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Уфимских школьников обеспечат всем необходимым для обучения дома

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: коронавирус в башкирии
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Уфимских школьников обеспечат всем необходимым для обучения дома

Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр города Алина Сулейманова сообщила о готовности школьников к дистанционному обучению в связи с пандемией коронавируса.



Так, по ее словам, 80 процентов детей имеют все необходимое оборудование для учебы дома (личный компьютер и интернет), 11 процентов имеют частичное оснащение (мобильные телефоны с интернетом), у 5 процентов совсем не оказалось возможности получать знания онлайн. Для каждой из этих категорий в мэрии пообещали создать условия для занятий.

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«Я хочу сказать, чтобы жители Уфы не беспокоились, мы готовимся к дистанционному обучению», - сказала Алина Сулейманова.
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о двух новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19 в республике. Об этом он написал в социальных сетях.

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Источник: gorobzor.ru
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