Уфимских школьников обеспечат всем необходимым для обучения дома

Сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр города Алина Сулейманова сообщила о готовности школьников к дистанционному обучению в связи с пандемией коронавируса.







Так, по ее словам, 80 процентов детей имеют все необходимое оборудование для учебы дома (личный компьютер и интернет), 11 процентов имеют частичное оснащение (мобильные телефоны с интернетом), у 5 процентов совсем не оказалось возможности получать знания онлайн. Для каждой из этих категорий в мэрии пообещали создать условия для занятий.

«Я хочу сказать, чтобы жители Уфы не беспокоились, мы готовимся к дистанционному обучению», - сказала Алина Сулейманова.





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