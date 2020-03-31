В Башкирии не будут продлеваться школьные каникулы

Школьные каникулы в Башкирии продлевать дополнительно не будут. 6 апреля начнется дистанционное обучение, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании с руководителями министерств и ведомств, главами муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференции.







«Не надо учебу превращать в сборище учителей, соответственно собирать учителей в школы. Режим самоизоляции вполне возможно будет действовать. Учебу нужно начинать, пора уже детей развлекать. Каждый день важен, поэтому начинайте учебу», — отметил глава региона, подчеркнув, что поручения могут измениться в зависимости от развития ситуации.