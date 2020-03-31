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В Башкирии не будут продлеваться школьные каникулы

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии не будут продлеваться школьные каникулы

Школьные каникулы в Башкирии продлевать дополнительно не будут. 6 апреля начнется дистанционное обучение, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании с руководителями министерств и ведомств, главами муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференции.



«Не надо учебу превращать в сборище учителей, соответственно собирать учителей в школы. Режим самоизоляции вполне возможно будет действовать. Учебу нужно начинать, пора уже детей развлекать. Каждый день важен, поэтому начинайте учебу», — отметил глава региона, подчеркнув, что поручения могут измениться в зависимости от развития ситуации.

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«Начало обучения в 10-00. Первый урок я провожу лично», — подчеркнул глава региона. 

Напомним, что Глава Башкирии Радий Хабиров попросил глав районов пересмотреть бюджет из-за коронавируса. Деньги должны быть направлены на решение проблем, которые связаны с борьбой с инфекцией

Источник: gtrk.tv
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