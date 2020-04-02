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Список адресов детсадов в Уфе, которые будут работать во время самоизоляции

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: коронавирус в башкирии
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Список адресов детсадов в Уфе, которые будут работать во время самоизоляции

2 апреля 2020 года в столице начали формировать дежурные группы для детей разных возрастов. При организации все профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции будут приняты.



Планируется сформировать 33 дежурные группы для 442 детей. Для работы будет привлечено 136 сотрудников. Это делается с целью помочь родителям или законным представителям, служащим в организациях, работающих непрерывно, без возможности уйти на самоизоляцию.

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Будут задействованы 28 дошкольных образовательных учреждениях. Список их адресов:

Демский район
Детский сад № 73 (ул.Генерала Кусимова, 17А)
Детский сад № 75 (ул. Островского, 18/2)

Калининский район
Детский сад № 58 (ул.Транспортная, 40/2, тел 239-48-70)
Детский сад № 311(ул. Вологодская, 19/3, тел. 263-15-35)
Детский сад № 57 (ул. Победы, 9, корп.3, тел. 264-69-14)
Детский сад № 69, (бульвар Тухвата Янаби д 65/2, тел. 238-63-11)

Кировский район
Детский сад № 3 (ул. Ст.Кувыкина, 33/1, тел. 2548621)
Детский сад № 20 (ул.Чернышевского , 122/2, тел. 2735093)
Детский сад № 260 (ул. З.Расулева, 6/1, тел.2767841)
Детский сад № 292 (ул. Авроры, 13, тел. 2543530)

Ленинский район
Детский сад № 8 (ул.Аксакова, д. 57А, тел. 2722868)
Детский сад 25 (ул. Лесозаводская, д.1/1, тел. 2715625)
Детский сад 255(ул. Красина, д.13 корп.2, тел 2504595)
Детский сад 284 (ул. Жуковского, д.28, тел.2712301)

Октябрьский район
Детский сад 113 (пр.Октября 108/1 2358106)
Детский сад 122 (М.Жукова 4/3 2348972)
Детский сад 325 (Рыльского 10/2 234-59-22)
Детский сад 218 (Шафиева 24 237-13-99)
Детский сад 259 (ул. Менделеева, 217/1, тел.286-25-99)
Центр образования 89 (проспект Октября,60/2, тел. 232-66-51)

Орджоникидзевский район
Детский сад 60 ( Проспект Октября, 190/3, тел. 284-67-63)
Детский сад 217 (ул. Б. Хмельницкого, 126/1, тел. 286-02-17)
Детский сад 279 (ул.Мира,16, тел. 242-95-32)


Советский район
Детский сад № 167 (бульвар Ибрагимова, 49/3)
Детский сад № 226 (ул. Кирова, 97/2)
Детский сад № 244 (ул. Красноводская, 11)
Детский сад № 282 (ул. Х.Давлетшиной, 32)
Детский сад 127 ( ул. Комсомольская, 17/2)


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Источник: proural.info
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