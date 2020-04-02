Минобразования Башкирии разработало 4 схемы дистанционного обучения школьников
Сегодня, 2 апреля, состоялся брифинг республиканского министерства образования и науки под председательством Айбулата Хажина. Он был посвящен вопросам перехода на дистанционное обучение, которое произойдет 6 апреля, понедельник. 1318 школ республики и почти полмиллиона учеников временно будут получать знания будучи дома.
Всего разработано 4 схемы дистанционного обучения. Например, детей, чьи родители продолжают работать, организуют в специальные дежурные группы. Остальные перейдут в режим онлайн, учителя также останутся дома. Третий вариант обучения – электронные кейсы (почта, мессенджеры). Этот вариант для тех, кто технически слабо готов к удаленной учебе. И, наконец, сохранится вариант учиться на бумаге. Само расписание занятий не изменится, уроки начинаются в 10 утра.
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