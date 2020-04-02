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Минобразования Башкирии разработало 4 схемы дистанционного обучения школьников

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Образование
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Минобразования Башкирии разработало 4 схемы дистанционного обучения школьников

Сегодня, 2 апреля, состоялся брифинг республиканского министерства образования и науки под председательством Айбулата Хажина. Он был посвящен вопросам перехода на дистанционное обучение, которое произойдет 6 апреля, понедельник. 1318 школ республики и почти полмиллиона учеников временно будут получать знания будучи дома.



Всего разработано 4 схемы дистанционного обучения. Например, детей, чьи родители продолжают работать, организуют в специальные дежурные группы. Остальные перейдут в режим онлайн, учителя также останутся дома. Третий вариант обучения – электронные кейсы (почта, мессенджеры). Этот вариант для тех, кто технически слабо готов к удаленной учебе. И, наконец, сохранится вариант учиться на бумаге. Само расписание занятий не изменится, уроки начинаются в 10 утра.

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— У ребенка должны быть девайсы с достаточной скоростью интернета. Ресурсы, с которыми будут работать учителя, размещены на портале министерства, — отметил министр. — Для тех, у кого нет интернета, есть форма бумажных кейсов. Они будут доставляться в течение трех дней, дети будут их решать и возвращать учителям. В понедельник, вторник и среду школьный автобус с дежурным учителем будет развозить кейсы по домам ребятишек или местам выдачи. Кейс решается в течение двух дней. В пятницу школьный автобус собирает письменные задания.
Кроме того, стал известен список адресов детсадов в Уфе, которые будут работать во время самоизоляции 

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Источник: proural.info
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