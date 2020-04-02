В Башкирии школьникам из малообеспеченных семей выдадут гаджеты для дистанционного обучения

В Башкортостане некоторым школьникам выдадут гаджеты, чтобы они смогли заниматься дистанционно. Это касается детей из малообеспеченных семей, у которых нет доступа к интернету.







Об этом на брифинге по вопросу перехода на дистанционную форму обучения заявил Министр образования республики Айбулат Хажин.

«В Уфе идет практика, когда школы раздали гаджеты детям из семей, где нет ноутбуков или другой подобной техники для выхода в интернет. Аналогичная ситуация во всех других муниципалитетах. Обращаюсь к родителям, взаимодействуйте с классным руководителями. Говорите им, что у вас нет гаджетов, с помощью которых можно подключиться к дистанционным занятиям.

Кроме того, у нас есть полная информация по многодетным семьях, где нет гаджетов. Также стоит сказать родителям, что у большинства из вас есть смартфоны, которые имеют выход в интернет. На этот период отдайте их детям, чтобы они смогли заниматься дистанционно», — отметил Айбулат Хажин.

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