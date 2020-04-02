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В Башкирии школьникам из малообеспеченных семей выдадут гаджеты для дистанционного обучения

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии школьникам из малообеспеченных семей выдадут гаджеты для дистанционного обучения

В Башкортостане некоторым школьникам выдадут гаджеты, чтобы они смогли заниматься дистанционно. Это касается детей из малообеспеченных семей, у которых нет доступа к интернету.



Об этом на брифинге по вопросу перехода на дистанционную форму обучения заявил Министр образования республики Айбулат Хажин.

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«В Уфе идет практика, когда школы раздали гаджеты детям из семей, где нет ноутбуков или другой подобной техники для выхода в интернет. Аналогичная ситуация во всех других муниципалитетах. Обращаюсь к родителям, взаимодействуйте с классным руководителями. Говорите им, что у вас нет гаджетов, с помощью которых можно подключиться к дистанционным занятиям.
Кроме того, у нас есть полная информация по многодетным семьях, где нет гаджетов. Также стоит сказать родителям, что у большинства из вас есть смартфоны, которые имеют выход в интернет. На этот период отдайте их детям, чтобы они смогли заниматься дистанционно», — отметил Айбулат Хажин.
Напомним, что в Башкирии будет организована доставка сухпайков для школьников.

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Источник: gtrk.tv
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