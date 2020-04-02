В Башкирии школьникам из малообеспеченных семей выдадут гаджеты для дистанционного обучения

«В Уфе идет практика, когда школы раздали гаджеты детям из семей, где нет ноутбуков или другой подобной техники для выхода в интернет. Аналогичная ситуация во всех других муниципалитетах. Обращаюсь к родителям, взаимодействуйте с классным руководителями. Говорите им, что у вас нет гаджетов, с помощью которых можно подключиться к дистанционным занятиям.
Кроме того, у нас есть полная информация по многодетным семьях, где нет гаджетов. Также стоит сказать родителям, что у большинства из вас есть смартфоны, которые имеют выход в интернет. На этот период отдайте их детям, чтобы они смогли заниматься дистанционно», — отметил Айбулат Хажин.