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В Башкирии для школьников будут организованы онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии для школьников будут организованы онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Министр образования РБ Айбулат Хажин на брифинге ведомства подчеркнул, что в рамках организации дистанционного образования в регионе по субботам будут проходить специальные курсы для учеников 9 и 11 классов.



— У этих ребятишек сейчас сложная пора — им нужно готовиться к государственной итоговой аттестации, они будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому по субботам мы организуем онлайнкурсы по нескольким предметам, которые они будут сдавать, по решению заданий контрольно-измерительных материалов и разбору типичных ошибок, которые допускали в прошлые года, — отметил министр образования республики.

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Ориентировочно начало занятий запланировано на 11 утра. Вести занятия, по словам министра, будут лучшие педагоги республики, которые готовят «стобалльников», а также учителя, которые работают в предметных комиссиях и хорошо знакомы с данными видами экзаменов. Ссылки будут переданы классным руководителям.

Напомним также, что в Башкортостане некоторым школьникам выдадут гаджеты, чтобы они смогли заниматься дистанционно. Это касается детей из малообеспеченных семей, у которых нет доступа к интернету.

Источник: mkset.ru
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