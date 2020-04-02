В Башкирии для школьников будут организованы онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Министр образования РБ Айбулат Хажин на брифинге ведомства подчеркнул, что в рамках организации дистанционного образования в регионе по субботам будут проходить специальные курсы для учеников 9 и 11 классов.







— У этих ребятишек сейчас сложная пора — им нужно готовиться к государственной итоговой аттестации, они будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому по субботам мы организуем онлайнкурсы по нескольким предметам, которые они будут сдавать, по решению заданий контрольно-измерительных материалов и разбору типичных ошибок, которые допускали в прошлые года, — отметил министр образования республики.