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В Башкирии приостановлена подготовка дошколят

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии приостановлена подготовка дошколят

В Башкирии на период начала дистанционного обучения приостановлена подготовка детей к первому классу. Об этом 2 апреля заявил министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин в ходе брифинга по образованию.



— На период этих выходных и начала дистанционного обучения мы приостановили предшкольную подготовку к первому классу, чтобы дети дошкольного возраста в большом количестве не находились вместе, ведь это явно не соответствует тем санэпидтребованиям, которые предъявляет республика и федеральный центр, — объяснил министр. — В ближайшее время мы представим новый формат занятий с нашими дошколятами в рамках предшкольной подготовки в онлайн-режиме

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Ранее сообщалось, что на брифинге, посвященном переходу на дистанционное обучение, министр образования и науки Айбулат Хажин рассказал, когда старшеклассники отметят выпускные и получат свои аттестаты.

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Источник: www.i-gazeta.com
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