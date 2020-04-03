В Башкирии приостановлена подготовка дошколят

В Башкирии на период начала дистанционного обучения приостановлена подготовка детей к первому классу. Об этом 2 апреля заявил министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин в ходе брифинга по образованию.







— На период этих выходных и начала дистанционного обучения мы приостановили предшкольную подготовку к первому классу, чтобы дети дошкольного возраста в большом количестве не находились вместе, ведь это явно не соответствует тем санэпидтребованиям, которые предъявляет республика и федеральный центр, — объяснил министр. — В ближайшее время мы представим новый формат занятий с нашими дошколятами в рамках предшкольной подготовки в онлайн-режиме



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