В Уфе могут открыть детсады круглосуточного пребывания

В Уфе готовы открыть детские сады круглосуточного пребывания. Об этом сообщила на брифинге по переходу образовательных организаций города на дистанционную форму обучения заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова.







Она отметила, что в случае необходимости в Уфе будут открыты детские сады круглосуточного пребывания для детей работников медицинских учреждений. Решение об открытии таких детских садов будет принято по запросу Минздрава РБ.

— Уфимцы, которых работодатель выведет из режима самоизоляции для того, чтобы обеспечивать жизнь города, могут привезти своих детей в любой детский сад из этого списка.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram