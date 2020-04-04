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В Уфе могут открыть детсады круглосуточного пребывания

Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
В Уфе могут открыть детсады круглосуточного пребывания

В Уфе готовы открыть детские сады круглосуточного пребывания. Об этом сообщила на брифинге по переходу образовательных организаций города на дистанционную форму обучения заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова.



Она отметила, что в случае необходимости в Уфе будут открыты детские сады круглосуточного пребывания для детей работников медицинских учреждений. Решение об открытии таких детских садов будет принято по запросу Минздрава РБ.

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Алина Сулейманова также сообщила, что в детских садах города продолжают работать дежурные группы. Ежедневно на сайте городской администрации будет обновляться список детских садов.
— Уфимцы, которых работодатель выведет из режима самоизоляции для того, чтобы обеспечивать жизнь города, могут привезти своих детей в любой детский сад из этого списка.
При себе родителям нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал новый пост в социальных сетях. В нем он рассказал очень важные подробности процесса онлайн-обучения в школах Башкирии и обратился к родителям школьников.

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Источник: www.i-gazeta.com
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