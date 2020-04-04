В Уфе могут открыть детсады круглосуточного пребывания

В Уфе готовы открыть детские сады круглосуточного пребывания. Об этом сообщила на брифинге по переходу образовательных организаций города на дистанционную форму обучения заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова.
Она отметила, что в случае необходимости в Уфе будут открыты детские сады круглосуточного пребывания для детей работников медицинских учреждений. Решение об открытии таких детских садов будет принято по запросу Минздрава РБ.
Алина Сулейманова также сообщила, что в детских садах города продолжают работать дежурные группы. Ежедневно на сайте городской администрации будет обновляться список детских садов.
— Уфимцы, которых работодатель выведет из режима самоизоляции для того, чтобы обеспечивать жизнь города, могут привезти своих детей в любой детский сад из этого списка.
При себе родителям нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Напомним, Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал новый пост в социальных сетях. В нем он рассказал очень важные подробности процесса онлайн-обучения в школах Башкирии и обратился к родителям школьников. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram