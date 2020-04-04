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В Башкирии школьные олимпиады перенесли на другой срок

Рубрика: Общество / Образование
В Башкирии школьные олимпиады перенесли на другой срок

Первый заместитель министра образования в республике Ильдар Мавлетбердин сообщил, что сроки всех олимпиад в республике перенесены на май 2020 года.

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Кроме того, отметил, Мавлетбердин, все они будут проходить дистанционно. То же касается и заключительного этапа по всем предметам Всероссийской олимпиады школьников. 

Напомним, Министерство образования Башкирии подготовило специальную памятку для родителей, где перечислены основные вопросы и ответы волнующие родителей.
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ncfu.ru
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