Минобразования попросило жителей Башкирии разгрузить интернет для обучения школьников

Жителей Башкирии просят обойтись без просмотра фильмов и компьютерных игр на время учебного процесса своих детей. Об этом было сказано на брифинге с участием руководителя Министерства образования республики Айбулатом Хажиным.
Напомним, завтра, 6 апреля начинается новая учебная четверть для школьников Башкирии. Впервые она будет проходить в дистанционной форме. Учиться дети будут ежедневно с 10 часов утра. Для учеников младшего и среднего звена уроки будут идти с 10 утра до 14:00 с перерывами на переменки, для старшеклассников – до 14:30.
Как отметил руководитель образовательного ведомства, крупные провайдеры региона готовы к предстоящим нагрузкам на сети, технически оснащены также все школы республики, в которых предусмотрео онлайн-обучение. Тем не менее в утренние часы рекомендуется снизить нагрузку на Интернет всем, кто не использует его для работы.
В случае технических неполадок следует звонить на телефон образовательной платформы «АИС образование» — 8 800 100 81 80
Телефон горячей линии Министерства образования и науки РБ – в (347) 292 -11- 52.