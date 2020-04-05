Минобразования попросило жителей Башкирии разгрузить интернет для обучения школьников

Жителей Башкирии просят обойтись без просмотра фильмов и компьютерных игр на время учебного процесса своих детей. Об этом было сказано на брифинге с участием руководителя Министерства образования республики Айбулатом Хажиным.







Напомним, завтра, 6 апреля начинается новая учебная четверть для школьников Башкирии. Впервые она будет проходить в дистанционной форме. Учиться дети будут ежедневно с 10 часов утра. Для учеников младшего и среднего звена уроки будут идти с 10 утра до 14:00 с перерывами на переменки, для старшеклассников – до 14:30.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram