В Башкирии дистанционные уроки для первоклашек будут транслироваться по телевизору

С 6 апреля образовательные организации Республики Башкортостан переходят на дистанционный формат обучения. Ежедневно будут проводится телеуроки для первоклассников и на телеканале «Башкортостан 24»







Первоклашек будут обучать с экранов телевизоров по следующим предметам: литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, музыка. Трансляция телеуроков будет организована ежедневно после проведения «Открытого урока» с известной личностью. Сегодня, 6 апреля, первый урок проведет руководитель республики Радий Хабиров. Глава Башкортостана призвал родителей помочь своим детям с дистанционным обучением.

«У нас все готово к началу открытого урока Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Смотрите трансляцию на телеканалах Россия 24 и Башкортостан 24, а также на сайте gtrk.tv и на официальных страничках ГТРК Башкортостан! Звонок на урок ровно в 10 часов! Кроме того, с сегодняшнего дня мы увеличиваем объёмы вещания региональных выпусков на русском и башкирском языках», рассказал генеральный директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов.

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Отметим, что проект “Телеуроки для первоклассников” рассчитан, в первую очередь, на тех первоклассников, которые по тем или иным причинам не могут заниматься в онлайн-режиме.