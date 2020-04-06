Радий Хабиров провел нулевой урок в режиме онлайн

Ровно в 10 часов утра, время начала занятий у детей, руководитель республики обратился к полумиллиону учеников. Радий Хабиров еще раз напомнил о важности дистанционного обучения, отметив, что таким образом дети спасают всех от коронавирусной инфекции.







В целом Глава Башкирии много говорил о героизме и важности знать историю, ее настоящих героев. Кроме того, политик отметил значимую роль учителей и родителей на столь непростом пути. Руководитель региона дал школьникам два урока, а после прозвенел первый звонок.

— Мы живем в очень непростое время. Я хотел сказать, что для нашей республики и страны – это первый интересный вызов. Мы к этому готовились и создали наиболее комфортные условия. Какие уроки я бы хотел дать. Первый – сегодня все, как никогда, зависит от вас. Мы сможем только передать задания и объяснить, но делать будете все сами. Вирусы приходят и уходят. Второй самый главный урок – сейчас время героев! Сейчас проявляются самые лучшие и худшие качества людей. Берегите себя, учитесь и будьте ответственны, ведь сегодня вашим родителям намного сложнее, — сказал Радий Хабиров.

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