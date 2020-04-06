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В Башкирии родители жалуются на недоступность дистанционного обучения для школьников

Рубрика: Общество / Образование
В Башкирии родители жалуются на недоступность дистанционного обучения для школьников

Сегодня, 6 апреля, как в Башкирии, так и во всей России у школьников стартовало дистанционное обучение. Однако уже в самом начале качество организации этого процесса вызвало вопросы у родителей.



По всей видимости, серверы образовательной платформы не выдержали наплыва огромного количества пользователей. Социальные сети администрации республики буквально захлестнули комментарии с недовольством жителей.

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«Это издевательство! Мы второй день не можем зайти на эту платформу. У меня двое учеников и ещё маленький ребёнок! Так я вместо того, чтобы смотреть за ним и готовить кушать... я бегаю от компьютера к компьютеру! – написала мама из Ишимбая Анастасия Полянская.
На ее жалобу тут же откликнулся сотрудник рабочей группы по обращениям в социальных сетях. Он попросил предоставить дополнительную информацию для того, чтобы направить ее в школу для последующего решения вопроса. Однако едва ли проблема носит единичный характер. Почти сразу же появились еще с десяток недовольных родителей.

Напомним, в Башкирии дистанционные уроки для первоклашек будут транслироваться по телевизору. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
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