В Башкирии родители жалуются на недоступность дистанционного обучения для школьников

Сегодня, 6 апреля, как в Башкирии, так и во всей России у школьников стартовало дистанционное обучение. Однако уже в самом начале качество организации этого процесса вызвало вопросы у родителей.







По всей видимости, серверы образовательной платформы не выдержали наплыва огромного количества пользователей. Социальные сети администрации республики буквально захлестнули комментарии с недовольством жителей.

«Это издевательство! Мы второй день не можем зайти на эту платформу. У меня двое учеников и ещё маленький ребёнок! Так я вместо того, чтобы смотреть за ним и готовить кушать... я бегаю от компьютера к компьютеру! – написала мама из Ишимбая Анастасия Полянская.

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