"Дайте мне недерганную систему": Хабиров поручил Минобразования Башкирии отладить дистанционное обучение
В Башкирии в первый же день дистанционного обучения возникли сложности с работой образовательных сервисов. Об этом во время оперативного совещания в правительстве рассказал министр образования республики Айбулат Хажин. По его словам, тестирования учебных систем прошли минувшей ночью.
«Мы провели с Минцифрой тестирования нагрузки на систему. 150 тысяч детей, почти девять тысяч учителей, 17 муниципалитетов с 00:00 до 01:00 нагружали систему. Мы пришли к выводу, что самый раскрученный портал – российская электронная школа – просто встал. И это только при тестировании. Как говорят специалисты, лег. Сегодня утром аналогичная ситуация повторилась», – сказал Хажин.
Помимо федеральный образовательных сервисов, сегодня утром «рухнул» и республиканский «АИС-Образование». По словам главы Минобра, это связано с тем, что разово подключились около миллиона человек. Он предложил ограничить доступ на сайт родителям во время непосредственно обучения, чтобы снизить нагрузку на сайт.
Глава Башкирии Радий Хабиров призвал министерство искать нестандартные решения технических проблем – в противном случае школьники потеряют интерес к учебе.
Напомним, в 10 часов утра, время начала занятий у детей, руководитель республики обратился к полумиллиону учеников. Радий Хабиров еще раз напомнил о важности дистанционного обучения, отметив, что таким образом дети спасают всех от коронавирусной инфекции.