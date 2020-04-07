В Башкирии опубликовали состав и стоимость сухого пайка для школьников

В Башкирии озвучили стоимость и подробный состав продуктовых наборов для школьников. Сухпайки будут полностью оплачиваться из республиканского бюджета. Выдавать их будут школьникам, которые имеют право на получение льготного питания.







На сегодняшний день таким правом обладают 85,7 тысячи учащихся республиканских школ. Среди них 64,6 тысячи — это дети из многодетных малообеспеченных семей, и 21,1 тысяча — дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.









Продуктовые наборы для школьников рекомендовано составлять из нескоропортящихся пищевых продуктов, не нуждающихся в специальных температурных режимах хранения. Среди них крупа, макаронные изделия, соки, мучные и фруктово-ягодные кондитерские изделия, чай, какао, консервы молочные, фрукты, масло растительное, а также мясные и рыбные консервы. При этом должны учитываться территориальные особенности и предпочтения населения. Приобретать продукты рекомендовано по оптовым ценам. На продуктах в обязательном порядке должен быть указан срок годности.Наборы, выдаваемые в одном конкретном муниципалитете должны быть идентичными. Все льготники из одного города и района должны получать одинаковые по составу наборы.6 апреля уже были сформированы сухпайки на первую неделю дистанционного обучения. На следующей неделе состав наборов будет немного другим, чтобы разнообразить питание школьников.Стоимость наборов разная. Она зависит от того, к какой льготной категории относятся учащиеся. Недельный набор для ребенка из многодетной малообеспеченной семьи рассчитан на сумму 225 рублей (45 рублей в день), для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида — 500 рублей (100 рублей в день). В городах и районах, где есть дополнительное финансирование за счет муниципальных бюджетов, стоимость наборов увеличена. Например в Уфе льготники получат наборы на сумму 275 рублей и 600 рублей соответственно.

Графики выдачи сухпайков составлены с учетом того, чтобы не было скопления людей. Если дети проживают не в шаговой доступности от школы, развозить сухпайки им будут на школьных автобусах. В каждом муниципалитете утверждены свои графики выдачи продуктов. В Уфе сухпайки будут выдавать в школах по пятницам. Ближайшая дата выдачи — 10 апреля.



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