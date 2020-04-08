ОГЭ в Башкирии будет сдаваться только по двум предметам

В 2020 году ОГЭ для девятиклассников будет сдаваться только по двум предметам: русскому языку и математики. Об этом 8 апреля на брифинге минздрава по коронавирусу рассказал министр образования и науки республики Айбулат Хажин.







Сроки сдачи двух обязательных предметов будут утверждены позже. Выборные предметы, по словам министра, девятиклассники сдавать не будут.



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