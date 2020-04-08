ОГЭ в Башкирии будет сдаваться только по двум предметам
В 2020 году ОГЭ для девятиклассников будет сдаваться только по двум предметам: русскому языку и математики. Об этом 8 апреля на брифинге минздрава по коронавирусу рассказал министр образования и науки республики Айбулат Хажин.
Сроки сдачи двух обязательных предметов будут утверждены позже. Выборные предметы, по словам министра, девятиклассники сдавать не будут.
Напомним, первый день дистанционного обучения для родителей школьников Башкирии получился весьма сложным и даже эмоциональным. В соцсетях уже идет бурное негодование, как продолжать дальше.
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Источник:
ufa.aif.ru
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