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В Башкирии аграрный университет обеспечил своих студентов запасами овощей

Рубрика: Общество / Образование
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии аграрный университет обеспечил своих студентов запасами овощей

Башкирский государственный аграрный университет оказал социальную помощь более 200 обучающимся, в том числе из иностранных государств, которые не смогли вернуться домой и остались в общежитиях в период проведения мероприятий, связанных с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).



Из запасов университета ребятам выделили 1000 килограммов картофеля и 500 килограммов репчатого лука, каждый мог себе взять необходимое количество. Овощи раздавали представители профсоюза студентов и аспирантов Башкирского ГАУ, они пришли в общежития с соблюдением всех мер предосторожности – в масках и перчатках.

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- В начале месяца мы оказали помощь студентам, выделив средства на покупку круп и других продуктов, а сегодня университет открыл свой резерв овощей, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Башкирского ГАУ Рафик Еникиев. – Своих студентов мы никогда не оставим без поддержки и всегда готовы прийти на помощь, по любым вопросам они могут обратиться в профсоюз.
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Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ
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