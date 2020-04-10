В Башкирии аграрный университет обеспечил своих студентов запасами овощей

Башкирский государственный аграрный университет оказал социальную помощь более 200 обучающимся, в том числе из иностранных государств, которые не смогли вернуться домой и остались в общежитиях в период проведения мероприятий, связанных с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).







Из запасов университета ребятам выделили 1000 килограммов картофеля и 500 килограммов репчатого лука, каждый мог себе взять необходимое количество. Овощи раздавали представители профсоюза студентов и аспирантов Башкирского ГАУ, они пришли в общежития с соблюдением всех мер предосторожности – в масках и перчатках.

- В начале месяца мы оказали помощь студентам, выделив средства на покупку круп и других продуктов, а сегодня университет открыл свой резерв овощей, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Башкирского ГАУ Рафик Еникиев. – Своих студентов мы никогда не оставим без поддержки и всегда готовы прийти на помощь, по любым вопросам они могут обратиться в профсоюз.

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Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ

Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ