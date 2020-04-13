Минобразования Башкирии не справилось с первой неделей дистанционного обучения

На оперативном совещании обсудили первые результаты дистанционной недели обучения. С докладом выступил министр образования и науки Айбулат Хажин. За неделю к онлайн-обучению смогли подключить лишь 64% школьников.







В то же время часть детей ушла от бумажных кейсов – их число сократилось с 12 до 7,5 тысяч ребятишек. Глава ведомства считает, что причиной тому стала усиленная работа интернет-провайдеров. Не обошлось и без саботажа. По словам Айбулата Хажина, школьники и посторонние люди устраивали, скажем так, розыгрыши и срывали занятия, подключившись к онлайн-урокам.

— Давайте разберемся и поставим для себя задачу. 100% не получится, мы все это прекрасно понимаем. Поставьте себе какой-то процент, чтобы со следующей недели, например, было 80-85%. Мне сложно сказать, но совершенно точно первая неделя была на двоечку. Но я запретил вам двойки ставить, поэтому и себе запрещу – на троечку. Эту неделю детей мучить не надо. Беды большой не будет, если двойки не поставим, — отметил Радий Хабиров.

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Однако Радий Хабиров отметил работу министерства как неудовлетворительную. Глава региона напомнил, что внимание детей из-за технических неполадок быстро рассеивается. А, значит, для этого необходимо решить эти проблемы и постоянно проводить обучение педагогов.