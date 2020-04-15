В Башкирии родители школьников попросили Хабирова досрочно завершить учебный год

Накануне, 14 апреля, Глава республики опубликовал в своих соцсетях пост о важности образования для детей. Он подчеркнул, что дистанционная система пока не идеальная, но работа по устранению ошибок ведется.







Радий Хабиров попросил родителей оставлять свои комментарии под постом. На его просьбу нашлось огромное количество откликов.

— Я – учитель, мой муж тоже. В семье два подростка. Все на уроках. Знаю ситуацию изнутри. Я считаю, себя человеком, владеющим компьютерными технологиями на высоком уровне, но даже мне приходится с утра до вечера и пол ночи без выходных сидеть за компьютером, чтобы подготовить уроки, проверить задания детей. Посмотрите средний возраст учителей в школах, многие очень тяжело привыкают к новым условиям проведения уроков. Большая часть моих коллег на пределе. При этом слышим, что оказывается мы отработали на троечку. Очень обидно, — пишет Альфия Абзалимова.

— Радий Фаритович, большая просьба от родителей! Отпустите, пожалуйста, начальные классы досрочно на каникулы. Если родители работают, то маленьких детей невозможно проконтролировать, т.к. они ещё не умеют работать с сайтами и самостоятельно изучать новые темы. Плюс выполнение массы домашней работы по основным и второстепенным урокам, и даже кружкам. Всё это ложится на плечи родителей, вынужденных после работы до поздней ночи сидеть с уроками. Это стресс для детей. Отпустите детей на каникулы, один месяц учебы догоним на следующий учебный год, — просит Эльвира Гилячева.

— Дети устали сидеть в четырех стенах, без свежего воздуха. Время на обучение занимает весь день, с утра до вечера. Надо самостоятельно разобрать материал новый, а потом ещё выполнить задания по каждому предмету и отправить учителям на проверку. И так каждый день по семь уроков. В школу хотят, — говорит Оксана Шубина.









Большинство родителей просили отпустить детей в связи со сложившейся ситуацией на каникулы раньше срока.

Также комментирующие отметили, что детям не хватает личного общения и живых уроков.

— Учимся потихоньку, учителя очень стараются, весь день на связи. Спасибо им за это. Дети, правда, устали уже дома сидеть, в школу просятся, — написала Анастасия Сухорук.

— Всё постигается в сравнении. Но дети реально устали сидеть дома, в школу хотят, невозможно заменить личное общение, — согласился Эдуард Нурисламов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram