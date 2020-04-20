Минобразования Башкирии планирует сократить объем домашнего задания во время дистанционного обучения
Сегодня, 20 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр образования РБ Айбулат Хажин поделился планами снижения нагрузки на школьников.
Так, в процессе онлайн-обучения, введенного из-за пандемии коронавируса, выяснилось, что школьники не справляются с объемом домашних заданий. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил снизить эту нагрузку.
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«Поступают предложения по сокращению домашнего задания, и мы полностью проработали механизм снижения нагрузки на наших детей именно в формате домашнего задания. Здесь мы подключаем, в том числе, и творческие работы, и проектные задания, и межпредметные творческие задания. На этой неделе мы перейдем на такой формат организации внешкольной работы обучающихся», - сказал Айбулат Хажин.
Напомним, в Башкирии родители школьников попросили Хабирова досрочно завершить учебный год.
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Источник:
gorobzor.ru
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