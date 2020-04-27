Минпросвещения и науки изменило правила проведения ВПР, ОГЭ и ЕГЭ

В связи угрозой распространения коронавируса и установленного режима самоизоляции, все школьники перешли на дистанционное обучение. Многих выпускников ждут итоговые экзамены, последний звонок и поступление в колледжи и вузы. В условиях пандемии Минпросвещения и науки изменила некоторые установки в правилах проведения ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.







Всероссийские проверочные работы будут проводиться только в начале следующего учебного года, то есть осенью 2020. Итоги контрольной не будут влиять на аттестацию. Обучающиеся 9 класса могут порадоваться. Сдачи профильных предметов не будет. Для получения аттестата необходимо сдать математику и русский язык. Проведение ОГЭ запланировано с 8 июня по 31 июля, однако в регионах дата может быть другая.



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Единый госэкзамен будет проходить как обычно – очно. Основной период начнется с 8 июня. Досрочных экзаменов в 2020 году не будет. Изменилось только место проведения. Теперь школьники смогут сдать экзамен в своей школе. Расписание проведения ЕГЭ пока не составлено.