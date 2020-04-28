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В Башкирии дополнительное образование могут перевести в онлайн-режим

Рубрика: Общество / Образование
В Башкирии дополнительное образование могут перевести в онлайн-режим

На первом Международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» Радий Хабиров, отвечая на вопрос модератора Александра Любимова, рассказал о возможных грядущих изменениях в сфере образования.



Глава региона заявил, что правительство может внедрить опыт дистанционного обучения в жизнь детей и после пандемии коронавируса. По словам Радия Хабирова, для республики вполне приемлемо перевести дополнительное образование в режим онлайн.

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— Мы свято верим, что в сентябре наши дети пойдут в школу. Но какое принято решение. Сейчас мы постоянно изучаем тот опыт, который накапливается в рамках дистанционного образования. Мы понимаем, что есть одна ниша, где мы хотели бы развивать дистанционное обучение – это дополнительное образование. У нас много сельских населенных пунктов, поэтому такая вещь была перспективная, не затратная и дала бы знания нашим детям, — ответил Радий Хабиров.
Напомним, Минпросвещения и науки изменило правила проведения ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

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Источник: proural.info

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