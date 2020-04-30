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В правительстве Башкирии рассказали, когда заработают детские лагеря

Рубрика: Общество / Образование
В правительстве Башкирии рассказали, когда заработают детские лагеря

В республике Башкортостан определились со сроками, когда начнут работать детские загородные лагеря. Данную информацию сообщил Радий Хабиров – глава республики, который присутствовал на сегодняшнем оперативном совещании с остальными участниками правительства Башкирии.



Радий Хабиров подчеркнул важность детских загородных лагерей и отметил, что необходимо установить приблизительные сроки, их возможного возобновления работы. Ближайшим ориентиром является середина июля. По мнению главы Башкирии, к 15 июля детские загородные лагеря должны начать работать.

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Помимо этого, он обратил внимание на важность внимательного и экономного отношения к денежным средствам, которые выделяются для ремонта детских лагерей. Глава Башкортостана подчеркнул важность повышения капиталоёмкости объектов. Ответственные лица были побуждены отнестись к поручению со всей серьёзностью, не допуская формального подхода к ремонту детских лагерей отдыха. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии дополнительное образование могут перевести в онлайн-режим.

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