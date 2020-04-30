В правительстве Башкирии рассказали, когда заработают детские лагеря

В республике Башкортостан определились со сроками, когда начнут работать детские загородные лагеря. Данную информацию сообщил Радий Хабиров – глава республики, который присутствовал на сегодняшнем оперативном совещании с остальными участниками правительства Башкирии.







Радий Хабиров подчеркнул важность детских загородных лагерей и отметил, что необходимо установить приблизительные сроки, их возможного возобновления работы. Ближайшим ориентиром является середина июля. По мнению главы Башкирии, к 15 июля детские загородные лагеря должны начать работать.



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