В Башкирии отложат дистанционное обучение для младшеклассников

Дети начальных классов (1-4) республики Башкортостана не будут дистанционно обучаться с 6 по 8 мая 2020 года. Эти даты стали нерабочими после соответствующего указа президента Российской Федерации.







Решение о приостановке процесса обучения принял глава Башкирии Радий Хабиров. Официальное подтверждение этому появилось на интернет-ресурсе правовых данных в Указе главы Башкирии, который был подписан им накануне днём.



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