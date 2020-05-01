В Башкирии отложат дистанционное обучение для младшеклассников
Дети начальных классов (1-4) республики Башкортостана не будут дистанционно обучаться с 6 по 8 мая 2020 года. Эти даты стали нерабочими после соответствующего указа президента Российской Федерации.
Решение о приостановке процесса обучения принял глава Башкирии Радий Хабиров. Официальное подтверждение этому появилось на интернет-ресурсе правовых данных в Указе главы Башкирии, который был подписан им накануне днём.
Напомним, в республике Башкортостан определились со сроками, когда начнут работать детские загородные лагеря. Данную информацию сообщил Радий Хабиров – глава республики
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Образование
В правительстве Башкирии рассказали, когда заработают детские лагеря
Общество
Стало известно, когда жители Башкирии смогут выйти на работу
Политика
"Они впервые в такой ситуации": Хабиров призвал родителей помочь своим детям с дистанционным обучением
Общество
В Башкирии в родительских чатах принуждают смотреть дистанционный урок с Хабировым
Образование
В Башкирии к 6 апреля все школы должны быть готовы перейти на дистанционное обучение
Политика
Какие изменения ждут Башкирию после послания Владимира Путина
Политика
В Башкирии пройдет V Всемирный курултай башкир
Политика
В Башкирии подписан указ о проведении V съезда Собора русских Башкортостана