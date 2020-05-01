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В Башкирии отложат дистанционное обучение для младшеклассников

Рубрика: Общество / Образование
В Башкирии отложат дистанционное обучение для младшеклассников

Дети начальных классов (1-4) республики Башкортостана не будут дистанционно обучаться с 6 по 8 мая 2020 года. Эти даты стали нерабочими после соответствующего указа президента Российской Федерации.



Решение о приостановке процесса обучения принял глава Башкирии Радий Хабиров. Официальное подтверждение этому появилось на интернет-ресурсе правовых данных в Указе главы Башкирии, который был подписан им накануне днём.

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Согласно этому Указу главы Башкортостана общеобразовательные организации и дальше будут заниматься дистанционным обучением детей, однако с 6 по 8 мая дети 1-4 классов освобождаются от школьных занятий.

Напомним, в республике Башкортостан определились со сроками, когда начнут работать детские загородные лагеря. Данную информацию сообщил Радий Хабиров – глава республики

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