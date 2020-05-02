Для молодых сельских учителей Башкирии выделили 150 грантов по 690 тыс. рублей
В Министерстве образования Башкирии приняли решение объявить новый конкурс с присуждением денежных грантов для молодых сельских преподавателей. С 2020 года увеличилось количество грантов (до 150 грантов по 690 000 рублей в год) для молодых сельских учителей.
Напомним, в 2020 году учителя, подготовившие «стобалльников» на едином госэкзамене, получат по 50 тысяч рублей.
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