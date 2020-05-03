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Минпросвещения России озвучило дату окончания учебного года в 2020 году

Рубрика: Общество / Образование
Минпросвещения России озвучило дату окончания учебного года в 2020 году

Сроки окончания обучения школьников в России озвучило Минпросвещения. Ученики 1-8 классов могут завершить дистанционное обучение уже 15 мая.

Школьникам до 25.05 проведут внеурочную деятельность и дополнительные воспитательные и образовательные программы. Для учеников 10 классов уроки завершатся до 30 мая, а выпускники 9 и 11 классов закончат учиться 5.06.

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Добавим, что постановление федерального Минпросвещения носит характер рекомендации, ведь финальное решение по окончанию учебного года власти каждого региона будут принимать самостоятельно, ориентируясь на региональную специфику обучения и меры по защите здоровья населения.

По словам Сергея Кравцова, что занимает пост министра просвещения, уже осенью ученики пойдут в школу и продолжат обучение в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования Башкирии приняли решение объявить новый конкурс с присуждением денежных грантов для молодых сельских преподавателей

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