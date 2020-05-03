Минпросвещения России озвучило дату окончания учебного года в 2020 году
Сроки окончания обучения школьников в России озвучило Минпросвещения. Ученики 1-8 классов могут завершить дистанционное обучение уже 15 мая.
Школьникам до 25.05 проведут внеурочную деятельность и дополнительные воспитательные и образовательные программы. Для учеников 10 классов уроки завершатся до 30 мая, а выпускники 9 и 11 классов закончат учиться 5.06.
По словам Сергея Кравцова, что занимает пост министра просвещения, уже осенью ученики пойдут в школу и продолжат обучение в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что в Министерстве образования Башкирии приняли решение объявить новый конкурс с присуждением денежных грантов для молодых сельских преподавателей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Образование
Для молодых сельских учителей Башкирии выделили 150 грантов по 690 тыс. рублей
Образование
В России из-за коронавируса перенесли сроки сдачи ЕГЭ
Здравоохранение
Школьников Башкирии из-за коронавируса могут перевести на дистанционное обучение
Общество
Девятиклассники Башкирии сдали ОГЭ по нескольким предметам
Образование
Учебный год в России может сдвинуться на лето
Образование
В Башкирии к 6 апреля все школы должны быть готовы перейти на дистанционное обучение
Образование
Минпросвещения России разработало рекомендации по удаленному обучению во время затянувшихся каникул
Образование
В Башкирии дополнительное образование могут перевести в онлайн-режим