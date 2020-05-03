Минпросвещения России озвучило дату окончания учебного года в 2020 году

Сроки окончания обучения школьников в России озвучило Минпросвещения. Ученики 1-8 классов могут завершить дистанционное обучение уже 15 мая.



Школьникам до 25.05 проведут внеурочную деятельность и дополнительные воспитательные и образовательные программы. Для учеников 10 классов уроки завершатся до 30 мая, а выпускники 9 и 11 классов закончат учиться 5.06.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram