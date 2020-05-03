В Башкирии летняя оздоровительная кампания начнется с 13 июля
На очередном заседании штаба по борьбе с COVID-19, которое провел Глава региона Радий Хабиров, принято решение о переносе даты 1-ого заезда в детские оздоровительные лагеря. В условиях образовавшейся эпидемиологической ситуации 13 июля состоится первый заезд.
Радий Хабиров:
"После окончания пандемии дети захотят отдохнуть. Отдых будет востребован, в связи с этим лагеря должны быть готовы принять детей".
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