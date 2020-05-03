В Башкирии летняя оздоровительная кампания начнется с 13 июля

На очередном заседании штаба по борьбе с COVID-19, которое провел Глава региона Радий Хабиров, принято решение о переносе даты 1-ого заезда в детские оздоровительные лагеря. В условиях образовавшейся эпидемиологической ситуации 13 июля состоится первый заезд.





По сообщению вице-премьера Правительства региона Фанура Ягафарова, планируется организовать в стационарных загородных лагерях 2 смены сроком в 21 день или 3 смены сроком в 14 дней. В реестр учреждений, имеющих право принимать детей, вошли более 2 тыс. загородных стационарных лагерей. 549 лагерям нужно получить соответствующее разрешение. Планируется с 12 мая начать ремонтные работы для того, чтобы дети находились в хороших условиях.



"После окончания пандемии дети захотят отдохнуть. Отдых будет востребован, в связи с этим лагеря должны быть готовы принять детей".

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Тем родителям, которые купили путевки на 1-ую половину лета, будет предложено два варианта: отдых в любое удобное время или возврат денег.