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В Башкирии для школьников из многодетных малоимущих семей закупили 500 планшетов

Рубрика: Общество / Образование
В Башкирии для школьников из многодетных малоимущих семей закупили 500 планшетов

В Башкирии для 11-классников из малообеспеченных многодетных семей приобрели 500 планшетов. На совещании в правительстве РБ об этом рассказал А. Хажин, руководитель Минобразования Башкортостана. Планшеты закуплены в рамках проводимой акции "Помоги учиться дома".

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Айбулат Хажин:
"5 мая все муниципальные образования получат планшеты. Представители отделов образования и политической партии "Единая Россия" 6 мая вручат гаджеты семьям в торжественной обстановке".
Хажин сообщил, что около 409 тыс. учащихся участвуют в онлайн-уроках. Это примерно более 86 процентов от общего числа учеников. Кроме того, увеличилось и число уроков в онлайн форме.

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