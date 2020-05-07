В Башкирии назвали дату окончания учебного года
Летние каникулы у школьников в Башкирии начнутся с 30 мая. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба региона.
Отмечается, что правительство региона планирует открыть детские площадки и разрешить жителям гулять в городских скверах. При этом нужно будет обязательно носить маску и соблюдать дистанцию.
Ранее сообщалось, что в Башкирии летняя оздоровительная кампания начнется с 13 июля
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Источник:
regnum.ru
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