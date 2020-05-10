Стали известны новые требования для сдачи ЕГЭ в 2020 году
Заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал о том, что в России разработаны новые правила проведения ЕГЭ во время пандемии COVID-19.
Новые правила подразумевают зигзагообразную рассадку выпускников. При этом обязательно должно соблюдаться разрешенное расстояние между выпускниками. Обязательным условиям станет термометрия и обработка рук.
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Напомним, в Башкирии назвали дату окончания учебного года.
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