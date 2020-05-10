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В России могут отменить сдачу ОГЭ в 2020 году

Рубрика: Общество / Образование
В России могут отменить сдачу ОГЭ в 2020 году

В текущем году Минпросвещения РФ может отменить для девятиклассников ОГЭ в том случае, если ситуация связанная с COVID-19 обострится. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Дмитрий Глушко.



Д. Глушко отметил, что если будет развиваться неблагоприятная ситуация с коронавирусной инфекцией, то будет принято решение об отмене ОГЭ.

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Сергей Кравцов, руководитель Минпросвещения России ранее говорил, что в нынешнем году возможно будут отменены основные государственные экзамены. В этом случае девятиклассникам в аттестат будут выставлять текущие оценки. Кроме того, могут быть внесены корректировки в сроки сдачи экзаменов, которые запланированы на 8 июня. Конкретные решения будут приняты после 12 мая.

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