В России могут отменить сдачу ОГЭ в 2020 году
В текущем году Минпросвещения РФ может отменить для девятиклассников ОГЭ в том случае, если ситуация связанная с COVID-19 обострится. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Дмитрий Глушко.
Д. Глушко отметил, что если будет развиваться неблагоприятная ситуация с коронавирусной инфекцией, то будет принято решение об отмене ОГЭ.
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