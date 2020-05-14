В России из-за коронавируса школы будут работать в новом режиме

После открытия российские школы в условиях пандемии коронавируса будут работать в новом режиме, значится в рекомендациях Роспотребнадзора.







Уточняется, что будут отменены общие перемены. Для максимального разобщения за каждым классом будет закреплено учебное помещения. А во время перемен и прогулок запретят общение учеников из разных классов. Также изменится время начала первого урока и время проведения перемен для разных классов, сообщает ТАСС.

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Специалисты также рекомендуют по возможности сократить число учащихся в одном классе и исключить нахождение школьников из разных классов в группах продленного дня.В школах также будет запрещено проводить массовые мероприятия. А каждое утро при входе в здание учебного заведения детям, их родителям и сотрудникам школы будут измерять температуру. Также Роспотребнадзор рекомендует установить антисептики для рук. Во время перемен и после окончания рабочего дня должна проводиться дезинфекцию помещений.