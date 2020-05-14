Праздник последнего звонка в Башкирии пройдет дистанционно

Одиннадцатиклассники Башкирии услышат свой «Последний звонок» 29 мая. Однако праздник выпускники отметят в необычном формате. Как рассказал агентству «Башинформ» заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин, согласно рекомендациям федерального министерства «Последние звонки» прозвучат не в школе.







«Праздник пройдет дистанционно, то есть без прямого контакта учеников, учителей, вне стен школы или каких-либо кафе, — подчеркнул собеседник агентства. – В муниципалитеты уже спущены письма с предложениями провести онлайн-флешмобы и другие дистанционные мероприятия».



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Также замруководителя регионального Минобрнауки отметил, что дистанционный формат «Последних звонков» и выпускных касается, учеников четвертых и девятых классов и выпускников детских садов. Ильдар Мавлетбердин пояснил, что собираться группами и выездать на природу нельзя.Отметим, что решение по выпускным вечерам еще не принято. В Минпросвещения этот вопрос вынесен на обсуждение.