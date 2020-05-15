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Стало известно, как в Башкирии будет проходить ЕГЭ

Рубрика: Общество / Образование
Стало известно, как в Башкирии будет проходить ЕГЭ

В Министерстве образования Башкирии дали разъяснения, как будет проходить ЕГЭ в 2020 году. Пока предварительной датой начала экзаменов назначено 19 июня, однако допускаются и поздние сроки старта ЕГЭ.



Выпускники смогут сдать все необходимые для поступления предметы, а самый массовый экзамен, а именно по русскому языку, планируется разделить на два дня.

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Само мероприятие будет происходить в следующем порядке. На входе в пункты сдачи ЕГЭ участники будут проходить термометрию. Аудитории продезинфицируют. Рассадка выпускников также будет организована с соблюдением дистанции в 1,5 мера.

13 мая, стало известно, что для девятиклассников отменили ОГЭ, а для тех, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, сдача ЕГЭ необязательна. Им выдадут аттестат на основе  итоговых годовых оценок.

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Источник: gorobzor.ru

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