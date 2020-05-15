Стало известно, как в Башкирии будет проходить ЕГЭ

Само мероприятие будет происходить в следующем порядке. На входе в пункты сдачи ЕГЭ участники будут проходить термометрию. Аудитории продезинфицируют. Рассадка выпускников также будет организована с соблюдением дистанции в 1,5 мера.
13 мая, стало известно, что для девятиклассников отменили ОГЭ, а для тех, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, сдача ЕГЭ необязательна. Им выдадут аттестат на основе итоговых годовых оценок. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram