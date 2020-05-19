Минобразования Башкирии планирует закупить компьютерную технику для школ на сумму 228 млн рублей

Министерство образования и науки Башкирии по итогам аукциона 2 июня планирует отобрать поставщика крупной партии техники для 101 школы по начальной цене 228,18 млн руб.



Как следует из аукционной документации, контракт предполагает поставку в течение трех месяцев комплектов, каждый из которых состоит из многофункционального устройства, включающего функции принтера, копира и сканера, двух ноутбуков для педагогов, шести — для управленческого персонала, 30 ноутбуков для мобильного класса, а также интерактивных комплексов с вычислительным блоком.







Всего закупаются 3838 ноутбуков, 101 многофункциональное устройство, 202 устройства автоматической обработки данных.



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Средняя цена многофункционального устройства составляет 29,35 тыс. руб., ноутбука для управленческого персонала — 59,06 млн руб., ноутбука для педагога — 60 тыс. руб., интерактивного комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением — 330,66 тыс. руб., ноутбука для мобильного класса — 36,47 тыс. руб.Контракт финансируется из бюджета республики. Техника должна поступить в том числе в Ермолаевскую коррекционую школу-интернат, Башкирскую гимназию-интернат №1 имени Рами Гарипова, Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности и Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники.