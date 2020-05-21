Стало известно, как в 2020 году выпускники будут поступать в вуз

| 21 май 2020 | 16:34

В Башкирии выпускники школ смогут подать документы для поступления в вуз дистанционно. Об этом на брифинге по коронавирусу сообщил первый заместитель министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.







«Приемная кампания будет проходить на основании результатов единого государственного экзамена, изменений в этом году нет. Все выпускники вправе подать заявления о поступлении на ту или иную специальность не более чем в пять вузов. Заявления принимаются в форме электронного документа, поэтому в пять вузов, не более 15 специальностей, наши выпускники смогут подать пакет документов», – рассказал Мавлетбердин.

«Начало срока приемной кампании вузов остается неизменным – это 18-20 июня для очной формы обучения, а срок завершения приемной кампании зависит от расписания экзаменов ЕГЭ. После того как расписание экзаменов будет утверждено на федеральном уровне, после даты объявления последних результатов ЕГЭ, по истечении 23 дней, будет завершен срок приемной кампании. И он, безусловно, будет сдвинут», – заключил заместитель министра.



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Фото: i-podmoskovie.ru

В региональном Минобре отметили, что на данный момент не ясно, до какого числа можно будет подать документы в вуз.Ранее в Министерстве образования Башкирии дали разъяснения, как будет проходить ЕГЭ в 2020 году.