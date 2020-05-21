Стала известна дата начала ЕГЭ в 2020 году

| 21 май 2020 | 16:47

Сегодня на совещании по вопросам образования Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ.



Экзамены начнутся 29 июня. При этом сдавать их будут только те, кто собирается поступать в вузы, остальные смогут получить аттестаты на основании годовой оценки. Экзаменов для девятиклассников в этом году не будет.







— Надо выделить дополнительные места в вузах, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение, — заявил президент.



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Зачислять в вузы в этом году будут в августе. Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в общем потоке, сможет сдать его в августе на оставшиеся в вузах места. Военный призыв для поступающих в вузы в этом году отменен.Путин так же подчеркнул, что все слухи об уходе от традиционной системы образования и замене ее на дистанционную не имеют оснований.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что ЕГЭ по русскому языку будет длиться два дня. Сами экзамены будут проходить следующим образом: выпускников рассадят с учетом дистанции в 1,5 метра, кабинеты продезинфицируют и оснастят индивидуальными средствами защиты.Все школьники получат аттестаты до 15 июня.