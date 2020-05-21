Стало известно актуальное расписание проведения ЕГЭ

| 21 май 2020 | 20:48

Рособрнадзор опубликовал актуальное расписание проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».



В день старта кампании, 29 июня, пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. ЕГЭ по русскому языку пройдет в 2 дня — 2 и 3 июля.

6 июля — математика;

9 июля — история и физика;



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