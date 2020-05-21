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Рубрика: Общество / Образование

Стало известно актуальное расписание проведения ЕГЭ

Стало известно актуальное расписание проведения ЕГЭ

| 21 май 2020 | 20:48

Рособрнадзор опубликовал актуальное расписание проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

В день старта кампании, 29 июня, пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. ЕГЭ по русскому языку пройдет в 2 дня — 2 и 3 июля.
6 июля — математика;
9 июля — история и физика;

Стало известно, как в 2020 году выпускники будут поступать в вуз

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13 июля — обществознание и химия;
16 июля — биология и иностранные языки (письменная часть);
18, 20 июля — иностранные языки (устная часть).

Ранее сообщалось, что сегодня на совещании по вопросам образования Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ.

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Источник: ufa1.ru

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