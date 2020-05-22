Радий Хабиров обратился в социальных сетях к школьникам, родителям и учителям

| 22 май 2020 | 15:03

Глава региона Радий Хабиров посвятил пост в социальных сетях завершению учебного года. Сегодня заканчивают учебу учащиеся младшего звена. С пятого по 11-й классы завершают обучение 29 мая.







Радий Хабиров поблагодарил учителей за то, что они смогли научиться работать в изменившихся условиях.

— Дистанционное обучение стало для всех нас неожиданным испытанием, — отметил руководитель республики. — Тем не менее, мы этот учебный год провели, дали школьникам в сложных условиях знания. За это я бесконечно благодарен нашим учителям. Они не опустили руки, когда «вылетали» онлайн-платформы, когда им приходилось с колес внедрять далекие от них образовательные методики. Наши педагоги на ходу переучились сами и стали учить детей по-новому.

— Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше старшеклассников нашли в себе силы подготовиться и пойти на ЕГЭ в этом году. Я готов организовать со своей стороны систему нашего образования, чтобы она полностью переключилась на дополнительную подготовку к экзамену.

— Очень бы хотелось знать по этому поводу мнение самих школьников, их родителей и наших педагогов.

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Фото: lipetsk.kp.ru

Радий Хабиров также напомнил о предстоящем испытании для 11-классников. ЕГЭ в этом году все-таки будет организован. Экзамены начнутся 29 июня.В связи с этим Глава республики обратился к школьникам, их родителям и педагогам.Радий Хабиров отметил, что «чем больше выпускников рискнут и сдадут ЕГЭ, тем у большего количества наших ребят появится возможность поступить в университет и определить стратегию всей своей жизни».